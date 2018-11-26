Скидки не помогут: пенсионеры возле «Ленты» атаковали мусорный бак с выброшенными продуктами

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-26T11:35:34+03:00

Невеселое видео о том, как проходит «Черная пятница» в Новосибирске снял житель Новосибирска

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Действие на видео происходит возле одного из магазинов «Ленты» в Затулинском районе Новосибирска. Местный житель снял его в субботу, 24 ноября, когда во всех магазинах города продолжалась акция с распродажами «Черная пятница».

— Вот такая «Чёрная пятница» для Затулинцев. Не смешно! — подписал приславший в «КП» — Новосибирск видео Вячеслав Васильев.

На видео несколько людей атаковали мусорный контейнер возле магазина, вытаскивая из него, по всей видимости, выкинутые работниками продукты.

— Вот так вот возле «Ленты» люди из помойки собирают себе на еду. Такие наши достойные пенсии. Магазин выкидывает, а люди приходят и отовариваются, — добавляет печально автор на видео.