2018-11-26T11:35:34+03:00
Общество

Скидки не помогут: пенсионеры возле «Ленты» атаковали мусорный бак с выброшенными продуктами

Невеселое видео о том, как проходит «Черная пятница» в Новосибирске снял житель Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы акаковали мусорный бак возле "Ленты", выискивая там продукты. Стоп-кадр с видео Вячеслава Васильева.Новосибирцы акаковали мусорный бак возле "Ленты", выискивая там продукты. Стоп-кадр с видео Вячеслава Васильева.
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Действие на видео происходит возле одного из магазинов «Ленты» в Затулинском районе Новосибирска. Местный житель снял его в субботу, 24 ноября, когда во всех магазинах города продолжалась акция с распродажами «Черная пятница».

— Вот такая «Чёрная пятница» для Затулинцев. Не смешно! — подписал приславший в «КП» — Новосибирск видео Вячеслав Васильев.

На видео несколько людей атаковали мусорный контейнер возле магазина, вытаскивая из него, по всей видимости, выкинутые работниками продукты.

— Вот так вот возле «Ленты» люди из помойки собирают себе на еду. Такие наши достойные пенсии. Магазин выкидывает, а люди приходят и отовариваются, — добавляет печально автор на видео.

Ищут продукты в мусорном баке..

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