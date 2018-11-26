2018-11-26T09:43:01+03:00
Общество

Проверено на свинках: новосибирские ученые создали искусственное сердце с мотором

Сейчас прибор бесперебойно работает в течение шести часов, не вызывая образования тромбов
Надежда ЯРКОВА
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Фото: Наука в Сибири.Фото: Наука в Сибири.
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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина провели испытания первого отечественного дискового искусственного сердца. Подопытными стали мини-пиги.

— Пять лет назад специалисты исследовательского центра вместе с Институтом теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН на основе насоса, который применялся в космосе, начали разработку дискового искусственного сердца. В 2016 году создание прибора продолжила новосибирская компания «Импульс-проект». Прибор предназначен для случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции. В редких случаях имплантацию искусственного сердца можно применять как временный «стимулятор» для восстановления пораженной сердечной мышцы, — сообщает издание «Наука в Сибири».

Дисковое сердце — это насос диаметром 4 см и высотой 2 см: пакет дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 мм. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся и благодаря молекулярному трению захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм.

— Самое главное в этом устройстве — мотор, который должен работать долго, не греться и не вызывать повышенное трение. Компания «Импульс-проект» около двух лет занималась созданием такого мотора. Первые исследования на стендах подтвердили его качество. Позже было проведено испытание и на стенде натуральной крови, — добавил руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина доктор медицинских наук.

Первые испытания искусственного сердца радуют ученых результатами: прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов.

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