Эра роботов близко: Новосибирск возьмут под контроль беспилотники
О грядущих переменах в сфере коммунального хозяйства рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько в ходе посещения Института Автоматики и Электроники.
— Город, безусловно, интересуют разработки института автоматики. В частности, беспилотные летательные аппараты, которые мы планируем использовать для коммунальных нужд: мониторинга состояния окружающей среды, контроля несанкционированных свалок, предупреждения различных чрезвычайных ситуаций — сообщения о наводнениях, пожарах, — цитирует Александра Люлько пресс-служба мэрии Новосибирска.
Также с помощью беспилотников планируется обследовать крыши зданий. По словам Люлюко из уже существующих разработок института город использует технологии дополненной реальности при обучении различного персонала.
В будущем департамент планирует сделать в городе некоторые виды транспорта беспилотными, а также использовать данные технологии для стрижки газонов и уборки снега.