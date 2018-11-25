Эра роботов близко: Новосибирск возьмут под контроль беспилотники

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-25T13:44:34+03:00

Они будут предупреждать власти о ЧС, пожарах, наводнениях и стричь газоны

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О грядущих переменах в сфере коммунального хозяйства рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько в ходе посещения Института Автоматики и Электроники.

— Город, безусловно, интересуют разработки института автоматики. В частности, беспилотные летательные аппараты, которые мы планируем использовать для коммунальных нужд: мониторинга состояния окружающей среды, контроля несанкционированных свалок, предупреждения различных чрезвычайных ситуаций — сообщения о наводнениях, пожарах, — цитирует Александра Люлько пресс-служба мэрии Новосибирска.

Также с помощью беспилотников планируется обследовать крыши зданий. По словам Люлюко из уже существующих разработок института город использует технологии дополненной реальности при обучении различного персонала.

В будущем департамент планирует сделать в городе некоторые виды транспорта беспилотными, а также использовать данные технологии для стрижки газонов и уборки снега.