Все для удобства: новосибирским автобусам поменяли движение и сделали новую остановку

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-24T11:53:51+03:00

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Сразу нескольким автобусным маршрутам в Новосибирске изменили схемы движения. По новому маршруту автобусы начнут курсировать с понедельника, 26 ноября.

— В Новосибирске изменили схемы движения автобусных маршрутов № 7, 23 ,36 ,48 и маршрутного такси № 6, 7, 43. Теперь в прямом и обратном направлениях для них сделана остановка «Шлюзы», расположенная на кольцевой развязке у дома № 1 по улице Русской, — говорится в сообщении Управления и обслуживания городского транспорта Новосибирска.

Помимо этого, поменялись маршруты у автобусов № 7, теперь они будут курсировать по маршруту: «Микрорайон «Щ» — ул. Белоусова», № 36 «ул. Белоусова — Автовокзал». Автобусы № 48 по маршруту: «Чемской бор — Общ. торговый центр», № 6 «М. «Речной вокзал» — ул. Белоусова». Автобусы № 43 по маршруту: «Общ. торговый центр — ОРМЗ», № 62 «Общ. торговый центр — Цветной проезд — Общ. торговый центр (кольцевой)», при этом у транспорта появится новая остановка «ул. Русская», расположенная по Бердскому шоссе в районе здания № 277, где находится магазин «Гигант».