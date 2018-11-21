Путешествие в Москву и обратно: для новосибирской белочки Сони выкупили целое купе

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-21T10:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. Пушистый зверек, когда ему было полтора месяца, выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже 2,5 года и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки — почти три тысячи поклонников. И сейчас пушистая героиня вместе с хозяйкой отправилась в Москву на съемки в передаче «Видели видео?».

Героями проекта становятся авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета. Организаторы программы взялись оплатить сибирячке и ее белке проезд в Москву и обратно, зоотакси и проживание в московской гостинице. Билеты, например, обошлись примерно в 28 тысяч рублей в одну сторону.

— Нам позвонили и пригласили на съемки передачи в Москву, сначала я обрадовалась, а потом начала переживать, как Соня отреагирует на такое длительное путешествие. Для нас это все вообще впервые, раньше мы так далеко не ездили, — рассказала «КП»-Новосибирск» хозяйка Сони. — В РЖД провозить белок можно, но не во всех вагонах, для нас выкупили купе, чтобы у Соньки была возможность попрыгать.

Елена рассказала, что взяла для Сони переноску, как для мелких кошек, но ей там довольно свободно. Когда белка начала нервничать в закрытом пространстве, ее выпустили гулять по купе на шлейке.

— Соньку я изначально посадила в переноску, решив, что там ей будет спокойнее... Как же я ошибалась. Как только выпустила ее из переноски, просто на шлейке, она показала себя послушной, спокойной и воспитанной белкой, — пишет о своем путешествии с подопечной в вагоне поезда сибирячка.

Елена говорит, что всю дорогу Соня ехала спокойно на плече, а потом спряталась под кофту.

Сами съемки будут проходить 23 ноября, и уже в понедельник, 26 ноября, необычные пассажиры вернутся домой — также поездом.