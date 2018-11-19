«Не надо скептицизма»: юридически название Толмачево останется прежним

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-19T15:56:49+03:00

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В Новосибирской области, как и по всей стране, стартовал очередной этап проекта «Великие имена России». Сейчас сибирякам предлагают выбрать, чье имя получит аэропорт Толмачево. Варианта всего три: Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин или Валерий Чкалов. Эксперты призывают скептически настроенных новосибирцев все-таки проголосовать за одну из фамилий, и ответственно заявляют, никаких баснословных трат переименование за собой не повлечет.

— Есть мнение, что на все это пойдут большие деньги из бюджета. Был такой скептицизм. На самом деле переименование самого аэропорта не будет — юридически лицо остается тоже самое, никаких затрат в связи с этим не будет, — рассказала руководитель Исторического Общества СФО Екатерина Болдырева. — Это присвоение имени, у нас и в других регионах.

О том же говорит и председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева:

— Юридического переименования аэропорта Толмачево не будет, это будет дополнительное название.

Проголосовать за один из вариантов можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях и по бесплатному телефону 8-800-707-93-17.