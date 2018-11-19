«Все еще не нашла кому письмо в Хогвардс вручить»: возле новосибирской школы заметили красивую неясыть

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-19T11:47:39+03:00

Новосибирцы пишут, что встречают эту сову часто, причем в разных районах города

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В этот раз неясыть застали днем в Дзержинском районе Новосибирска, рядом со школой.

— Путешествие лесной гостьи по Новосибирску продолжается. На этот раз она была обнаружена около школы №197 в Дзержинском районе, — подписал фото, которое прислал подписчик Дмитрий в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По фото видно, что сова довольно крупная.

Пользователи соцсетей тоже не остались равнодушными и вспомнив популярный роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер», тут же стали гадать, кому из учеников сова принесла письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс.

— Все еще не нашла кому письмо в Хогвардс вручить,- пишет один.

— Милая. Решила всем письма разнести, — добавляет второй.

— Подкормить бы надо. В городе ей тяжко пропитание найти будет. Только у складов супермаркетов крысы бегают. Но сова об этом не знает, — отмечает третий.

— Зря она возле школы приземлилась, там небезопасно, — переживает четвертый.