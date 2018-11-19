«Все еще не нашла кому письмо в Хогвардс вручить»: возле новосибирской школы заметили красивую неясыть
В этот раз неясыть застали днем в Дзержинском районе Новосибирска, рядом со школой.
— Путешествие лесной гостьи по Новосибирску продолжается. На этот раз она была обнаружена около школы №197 в Дзержинском районе, — подписал фото, которое прислал подписчик Дмитрий в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По фото видно, что сова довольно крупная.
Пользователи соцсетей тоже не остались равнодушными и вспомнив популярный роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер», тут же стали гадать, кому из учеников сова принесла письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс.
— Все еще не нашла кому письмо в Хогвардс вручить,- пишет один.
— Милая. Решила всем письма разнести, — добавляет второй.
— Подкормить бы надо. В городе ей тяжко пропитание найти будет. Только у складов супермаркетов крысы бегают. Но сова об этом не знает, — отмечает третий.
— Зря она возле школы приземлилась, там небезопасно, — переживает четвертый.