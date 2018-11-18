Погода в Новосибирске на день: 18 ноября будет минус 7 градусов

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-18T06:33:52+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, погода порадует новосибирцев: сибиряков ждет отличный зимний день, и можно немного погулять.

- Днем воздух по области будет минус 6 - минус 11 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 7 - минус 9 градусов), ночью похолодает до минус 7 - минус 12 градусов (при прояснениях до минус 17 - минус 22 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается небольшой снегопад, ночью и утром - изморозь, на дорогах будет гололед. Возможен ветер с порывами до 13 метров в секунду.

На сайте «Гисметео» прогноз такой же: минус 7 градусов и снегопад. На «Яндексе» прогноз еще теплее: по данным портала, днем будет плюс 6 градусов.

А вот в понедельник, 19 ноября, в Новосибирске немного похолодает: метеорологи прогнозируют, что днем в городе будет минус 8 - минус 10 градусов.