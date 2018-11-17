2018-11-17T16:35:45+03:00
Экономика

Председатель «Сибирского соглашения»: «Мы готовим решения для достижения конкретных результатов»

Геннадий Гусельников рассказал о задачах, которые стоят перед ассоциацией.
Александра БРУНЯ
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Главная задача, которая стоит перед ассоциацией — это решение вопросов развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров.Главная задача, которая стоит перед ассоциацией — это решение вопросов развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Почти месяц назад прошел Совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». На нем единогласно был избран председатель — Геннадий Геннадьевич Гусельников, а также были поставлены новые задачи. О них «Комсомолке» подробнее и рассказал новый председатель.

— Задачи комитета — подготовка решений для межрегионального взаимодействия регионов ассоциаций, а их 14 помимо СФО, Тюмень и Ханты-Мансийск, — отметил Геннадий Гусельников. -Сейчас являясь проектно-ориентированной организацией подготовленных специалистов, мы организуем исполнение решений для достижения конкретного результата. От нас хотят прагматичных решений. Никогда «Сибирское соглашение» не занималось политикой.

Главная задача, которая стоит перед ассоциацией — это решение вопросов развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров.

— Для того, чтобы мы могли свободно вести пшеницу на экспорт нужны: дорога и логистическая система. У нас инфраструктура сложившаяся создает высокую стоимость на транспортировку. И наша идея — существенно сократить транспортное плечо с направлением в Кызыл, через Монголию и по имеющимся дорогам либо в северо-восточный Китай, либо в порты, — рассказал эксперт. — Создание транспортных коридоров через Монголию и Китай имеет особое значение. В итоге все без исключения сибирские регионы значительно увеличат свой экспортный потенциал.

При создании транспортного коридора «Евразия», по словам эксперта, общий транзитный грузопоток через СФО может составить до 12 миллионов тонн уже к 2030 году.

Впереди у ассоциации предметная оценка предложений по транспортным коридорам от регионов, а затем работа по включению их в национальные и федеральные программы. Совет в принципе решил вести более активную законодательную позицию в стране и предлагать свои инициативы в Государственной Думе. Мы будем ждать результаты этой деятельности, которыми «Сибирское соглашение» обещало поделиться.

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