2018-11-16T16:54:55+03:00
Общество

Перетягивание палки и стрельба из винтовки: в Новосибирске пройдут «Спартанские игры»

В соревнованиях поучаствуют более 200 подростков
Татьяна СОЛОВОВА
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За победу будут бороться более 200 подростков из Новосибирской области. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.За победу будут бороться более 200 подростков из Новосибирской области. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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18 ноября в Новосибирске в школе №7 пройдут «Спартанские игры», посвященные памяти знаменитого российского полководца Александра Суворова. О том, какие испытания пройдут там более 200 подростков, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области:

- Их ожидают не только сдача норм ГТО и стрельба из винтовки в тире, но и очень оригинальный этап - мас-рестлинг (перетягивание палки - прим.авт.), - говорит Максим Безбородов. - Этот вид спорта родом из Якутии: участники садятся на пол напротив друг друга, упираются ногаму в доску и и по сигналу судьи пытаются вырвать палку друг у друга или перетянуть сопернику в свою зону.

В Центре патриотического воспитания Новосибирской области уверены, что такая спортивная новинка придется по душе конкурсантам и болельщикам.

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