2018-11-16T14:06:50+03:00
Дом. Семья

Бей руками и ногами: кенгуру в зоопарке показывают мастер-класс по борьбе

За три года в Новосибирском зоопарке родились семь больших серых кенгуру
Александра БРУНЯ
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Большие серые кенгуру в Новосибирском зоопарке живут уже десять лет. Фото: скриншотБольшие серые кенгуру в Новосибирском зоопарке живут уже десять лет. Фото: скриншот
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Видео игры больших серых кенгуру поделились в Новосибирском зоопарке. Зверьки показывают настоящие бойцовские качества: бьют и передними лапами, и даже, подпрыгивая, ударяют ногами. Настоящий мастер-класс по борьбе! В Новосибирском зоопарке также рассказали, как содержаться большие серые кенгуру:

— Вольеры состоят из двух частей: теплый павильон с выходом на улицу. Уличные прогулки наши кенгуру продолжают вплоть до минус десяти градусов, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В общем, на улицу больших серых кенгуру выпускают ранней сибирской весной, а загоняют в теплый вольер поздней осенью, когда уже лег снег.

Большие серые кенгуру в Новосибирском зоопарке живут уже десять лет. За последние три года здесь родилось семь кенгурят.

Кенгуру показывают мастер-класс по борьбе.

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