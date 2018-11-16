Женщина-кошка: девушка, которую сбросили с балкона за отказ в сексе, обратно забралась в квартиру

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-16T12:08:44+03:00

Потерпевшая могла упасть с десятого этажа, но сумела уцепиться за перила

Изменить размер текста: A A

30-летняя девушка выжила благодаря завидной ловкости. Пьяный приятель выбросил ее за балкон, но та сумела зацепиться.

Известно, что эти двое – давно знакомы. Созвонились, договорились вместе провести время. Девушка даже съездила за молодым человеком на машине и привезла к себе.

Выпили и… ничего не состоялось. Судя по всему, гость рассчитывал на интим, но хозяйка отказала. Оставшийся без секса кавалер не мог этого стерпеть.

- Обвиняемый взял потерпевшую на руки, перенес на балкон квартиры, расположенной на 10 этаже, и, переместив ее за бетонное ограждение балкона, отпустил, а сам зашел в квартиру, - рассказал «КП»-Новосибирск» Николай Папантонопуло, заместитель прокурора Железнодорожного района.

Девушка успела вцепиться в перила. Помог ей и небольшой выступ на балконе снаружи – на нем женщина-кошка держалась ногами.

А потом смогла вскарабкаться и вновь оказалась в квартире. Затем выскочила из нее и побежала за помощью.

Теперь 29-летнего парня ждет суд за покушение на убийство. Сам он утверждает, что не пытался лишать девушку жизни.

Кстати, обвиняемый женат, на иждивении у него – четверо ребятишек.