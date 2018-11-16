2018-11-16T12:08:44+03:00
Происшествия

Женщина-кошка: девушка, которую сбросили с балкона за отказ в сексе, обратно забралась в квартиру

Потерпевшая могла упасть с десятого этажа, но сумела уцепиться за перила
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сибирячка выжила благодаря своей ловкости. Фото: кадр из фильма "Женщина-кошка".Сибирячка выжила благодаря своей ловкости. Фото: кадр из фильма "Женщина-кошка".
Изменить размер текста:

30-летняя девушка выжила благодаря завидной ловкости. Пьяный приятель выбросил ее за балкон, но та сумела зацепиться.

Известно, что эти двое – давно знакомы. Созвонились, договорились вместе провести время. Девушка даже съездила за молодым человеком на машине и привезла к себе.

Выпили и… ничего не состоялось. Судя по всему, гость рассчитывал на интим, но хозяйка отказала. Оставшийся без секса кавалер не мог этого стерпеть.

- Обвиняемый взял потерпевшую на руки, перенес на балкон квартиры, расположенной на 10 этаже, и, переместив ее за бетонное ограждение балкона, отпустил, а сам зашел в квартиру, - рассказал «КП»-Новосибирск» Николай Папантонопуло, заместитель прокурора Железнодорожного района.

Девушка успела вцепиться в перила. Помог ей и небольшой выступ на балконе снаружи – на нем женщина-кошка держалась ногами.

А потом смогла вскарабкаться и вновь оказалась в квартире. Затем выскочила из нее и побежала за помощью.

Теперь 29-летнего парня ждет суд за покушение на убийство. Сам он утверждает, что не пытался лишать девушку жизни.

Кстати, обвиняемый женат, на иждивении у него – четверо ребятишек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще один сдан: 72 обманутых дольщика в Новосибирской области получили жилье
Взялись за вторсырье: в Новосибирской области запускают производство бумаги и гофроупаковки
Ирина Слуцкая и Андрей Травников подписали договор
Бей руками и ногами: кенгуру в зоопарке показывают мастер-класс по борьбе
В Новосибирске презентуют книгу «В Грозном идет «дождь»
Больше сотни домов остались без тепла в разных районах Новосибирска
По горячим следам: в Новосибирске поймали налетчиков на офис микрозаймов
«Оставьте "Толмачево" в покое»: новосибирец собирает голоса за отмену нового имени для аэропорта
Бывший глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах не явился в суд
Остаемся зимовать: суд продлил арест совладельцам «ПТК-30» до февраля
Сгорел с машиной: в Кировском районе вечером загорелся металлический гараж
Для самых метких: в Новосибирске пройдут соревнования по стрельбе из пистолета и винтовки