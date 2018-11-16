Сгорел с машиной: в Кировском районе вечером загорелся металлический гараж
В полностью сгоревшем гараже нашли погибшего мужчину
В сгоревшем гараже на Аникина нашли тело погибшего мужчины.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Пожар случился вечером в Кировском районе Новосибирска. Загорелся металлический гараж с машиной внутри.
— В четверг, 15 ноября в 21:28 пожарные выехали на улице Аникина, где загорелся гараж. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 22:29. В пожаре полностью сгорел металлический гараж. Внутри гаража находился автомобиль ВАЗ- 2101, который полностью сгорел, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что внутри гаража при разборе завалов на полу был найден погибший мужчина.
Причина пожара устанавливается.