Сгорел с машиной: в Кировском районе вечером загорелся металлический гараж

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-16T08:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар случился вечером в Кировском районе Новосибирска. Загорелся металлический гараж с машиной внутри.

— В четверг, 15 ноября в 21:28 пожарные выехали на улице Аникина, где загорелся гараж. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 22:29. В пожаре полностью сгорел металлический гараж. Внутри гаража находился автомобиль ВАЗ- 2101, который полностью сгорел, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что внутри гаража при разборе завалов на полу был найден погибший мужчина.

Причина пожара устанавливается.