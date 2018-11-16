2018-11-16T06:59:42+03:00
Общество

В Новосибирске пропали трое подростков: волонтеры просят помощи в их поиске

В Новосибирске в разное время пропали трое детей, до сих пор никто из них не найден
Надежда ЯРКОВА
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Школьник пропал в районе НГПУ. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Школьник пропал в районе НГПУ. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске трех пропавших в разное время школьников.

— 11-летний Владимир Андриянов в среду, 14 ноября ушел в школу в районе НГПУ, но до нее не дошел и домой не вернулся. Приметы: рост около 150-160 сантиметров, телосложение xудощавое, волосы: светло-русые, стрижка короткая. Был одет в серую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, черные болоневые штаны и синие кроссовки, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропала в прошлую пятницу, 9 ноября и до сих пор о ней ничего не известно. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Пропала в прошлую пятницу, 9 ноября и до сих пор о ней ничего не известно. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Также в прошлую пятницу, 9 ноября ушла из дома 14-летняя Кристина Астанкова. Последний раз ее видели в районе Бугринской рощи. Ее приметы: рост — 160 сантиметров, телосложение полное, волосы каштановые, длинные. Была одета в черный удлиненный пуховик с капюшоном, темно-бордовую толстовку, черные лосины и черные кроссовки. Из особых примет отмечают густые брови.

— 14-летний Дмитрий Никитин пропал 28 октября. Около 18:00 он вышел из дома в районе улицы Чемская, и с тех пор никто его не видел. Приметы: рост- 160 сантиметров, телосложение xудощавое, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки. С собой у ребенка был рюкзак, — говорится в сообщении.

При этом отмечают, что ранее мальчик не пропадал.

— Все трое детей до сих пор не найдены, — добавила руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Дмитрий пропал 28 октября и до сих пор не найден. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Дмитрий пропал 28 октября и до сих пор не найден. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

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