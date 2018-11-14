2018-11-14T21:04:19+03:00
Происшествия

Самой красивой девочке России сломали нос в новосибирской школе

7-летняя Катя Турсукова пострадала на уроке физкультуры
Татьяна СОЛОВОВА
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Катя - одна из самых успешных юных моделей страны: это фото было сделано на показе 4 ноября. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.Катя - одна из самых успешных юных моделей страны: это фото было сделано на показе 4 ноября. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.
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Новосибирскую школьницу Катю Турсукову по праву можно назвать самой красивой девочкой страны: именно она завоевала титул «Детская супермодель России». После победы на нее посыпались контракты от зарубежных агентств: уже совсем скоро Кате предстояли предстояли поездки в Китай и Италию. Но теперь все оказалось под угрозой: в среду, 14 ноября, девочка серьезно пострадала на уроке физкультуры в школе №128, где она учится в первом классе.

- У Кати был последний, четвертый урок: не знаю, почему так вышло, но физкультуру у них соместили с занятием у 9 класса, - вспоминает Ирина, мама девочки. - Я встречаю дочку после урока, и вижу, что у нее опух нос. Начинаю спрашивать, что случилось, и дочка говорит, что ей мяч прилетел прямо в лицо.

После злополучного удара у Кати распух нос. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

После злополучного удара у Кати распух нос. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

Ирина сразу же повезла дочку в травмпукт: там у ребенка диагностировали перелом носа.

- Я больше всего возмущена тем, что мне даже никто сразу не позвонил и не сообщил, что случилось, - не скрывает эмоций Ирина. - А еще дочка сказала, что ей больно, но вместо того, чтобы отвести Катю в медпункт, учитель просто посадил ее на скамейку. То есть у ребенка перелом, а ей никакой помощи не оказывают.

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Врачи диагностировали у Кати перелом носа. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

Врачи диагностировали у Кати перелом носа. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

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