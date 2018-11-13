2018-11-13T10:58:26+03:00
Происшествия

От 10 до 150 тысяч: в Новосибирске телефонные мошенники требовали деньги за помощь пропавшим в беду родственникам

Мошенники набирали случайные мобильные номера
Надежда ЯРКОВА
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Мужчины занимались телефонным вымогательством денег за помощь попавшим в беду родственникам. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчины занимались телефонным вымогательством денег за помощь попавшим в беду родственникам. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске полицейские задержали жителя Новосибирска и жителя Кольцово за «телефонные мошенничества».

— Мужчины, используя телефон, обманули на деньги жителей республики Бурятия, Оренбургской, Курской и Архангельской областей. Выяснилось, что ранее неоднократно судимые 33-летний житель Новосибирска и 40-летний житель Кольцово, используя различные сотовые телефоны и сим-карты, путем случайного набора цифр звонили на стационарные телефоны. Ответившим на звонок они сообщали о том, что их родственник совершил тяжкое преступление, а затем просили перевести деньги, обещая взамен освобождение от уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Суммы, которые брали от доверчивых граждан, варьировались от 10 до 150 тысяч рублей. Деньги они получали путем переводов на банковские счета и абонентские номера.

— Во время обыска в квартирах подозреваемых оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. В настоящее время полицейские установили причастность мужчин к 19 эпизодам мошенничества, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество. Мужчины находятся под стражей. Проводится расследование.

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