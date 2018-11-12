2018-11-12T12:43:21+03:00
Общество

«Третьи сутки хлещет кипяток»: знаменитый Дом с часами залило водой

В Новосибирске архитектурный памятник и его жильцы страдают из-за прорвавшейся батареи
Виктория МИНАЕВА
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Дом с часами пострадал из-за коммунальной аварии.Дом с часами пострадал из-за коммунальной аварии.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Коммунальное ЧП в Новосибирске угрожает архитектурному памятнику регионального значения. В знаменитом в Новосибирске Доме с часами прорвало батарею, но коммунальщики не торопятся устранять аварию, об этом сообщают общественники из организации «Гражданский патруль». Жители дома сейчас сидят без тепла.

- Третьи сутки из прорванной батареи хлещет кипяток, - рассказывают жильцы, добавляя, что потоп уничтожил штукатурку подъездов.

Авария случилась еще на выходных, несколько квартир оказались затопленными, но воду перекрыли только в понедельник. Общественники уже написали письмо в Министерство культуры Новосибирской области с просьбой назвать причины аварии, установить виновных и подсчитать сумму ущерба.

- Хотелось бы, чтобы к зданию проявил больше внимания фонд по сохранению памятников архитектуры, которому самое время подключиться, чтобы разобраться в ситуации, - говорит руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

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