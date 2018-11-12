Без звания и службы: сотруднику Росгвардии вынесли приговор за драку при задержании подозреваемого в угоне

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-12T10:23:59+03:00

Инцидент произошел в июле прошлого года во время задержания подозреваемого в угоне иномарки

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В пятницу, 9 ноября суд вынес приговор бойцу Росгвардии Семену Лысикову за превышение должностных полномочий.

Согласно материалам Кировского районного суда, ночью 14 июля 2017 года сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования увидели на улице Серафимовича «Тойоту» с выключенными фарами. Полицейские включили проблесковые мачки, но машина поехала в частный сектор, на 4-й переулок Костычева, куда за ней и подъехали полицейские, а после попросили водителя и двух его пассажиров предъявить документы.

У водителя не оказалось свидетельства о регистрации машины, а полис ОСАГО был оформлен на другого человека. Тогда полицейские попытались проверить госномер «Тойоты» по базе, но не нашли о ней никакой информации. Сотрудники Росгвардии предположили, что машина в угоне, и предложили водителю проехать в отдел полиции. В этот момент один из пассажиров бросился бежать.

— Один из сотрудников вневедомственной охраны попытался его задержать. Мужчина начал сопротивляться и прищемил полицейскому пальцы створкой ворот. Потом мужчина схватил полицейского за форму и не меньше трех раз ударил полицейского кулаком. Полицейский в ответ заломил нападавшему руку за спину, а тот укусил полицейского за средний и безымянный пальцы правой руки, — говорится в материалах дела. — Позже выяснилось, что машина в угоне не числится. Мужчина получил двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».

А 9 ноября судья начала провозглашать приговор, закончив сегодня, в понедельник, 12 ноября второму участнику драки — бойцу Росгвардии Семену Лысикову.

— Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно на 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах с лишением официального звания — старший сержант полиции. Однако защита не согласна с приговором, — добавили в пресс-службе Кировского районного суда.