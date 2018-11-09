2018-11-09T16:45:12+03:00
Дом. Семья

Переезд: Новосибирский зоопарк срочно переводит животных в теплые павильоны

Это связано с существенным похолоданием
Екатерина КОМЯКОВА
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Манулы в теплые павильоны не переезжают, зато обрастают теплым подшерстком. Фото: Анна НОВИКОВАМанулы в теплые павильоны не переезжают, зато обрастают теплым подшерстком. Фото: Анна НОВИКОВА
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Прогноз на ближайшие дни в Новосибирске по-настоящему зимний, температура воздуха по ночам будет стабильно понижаться до 15 градусов мороза, иногда еще ниже. Для теплолюбивых животных Новосибирского зоопарка это означает, что пора переезжать. На данный момент адрес сменили почти все птицы, кроме уток, лебедей, гусей, которые хорошо себя чувствуют на водоеме, до установления ледяной корки. Белых медведей, хоть они и любители холодов, тоже ждут перемены. Из их бассейна спускают воду.

— Все дело в толщине льда. Пока медведи могут ломать ледяную корку, воду не сливают. Это делают, когда лед становится слишком толстым, — объясняют сотрудники зоопарка.

Обитатели зоопарка зимующие на улице меняют не место жительство, а всего лишь вид. Бурые медведи набрали вес, также как и барсуки, и еноты. Эти звери уже начали готовить свои домики к спячке с помощью соломы.

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