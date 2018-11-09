«У вас нет доказательств» - новосибирский хоккеист получил срок за убийство полицейского

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-09T12:57:45+03:00

Роману Литвинову дали 23 года за преступления 5-летней и 12-летней давности

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Прозвучал приговор хоккеисту-любителю Роману Литвинову. Его судил по двум делам: 12 лет назад на разборках был насмерть забит человек, а 5 лет назад от пули погиб офицер ППС Виктор Кабак.

Второе преступление, совершенное ночью в Калининском районе, было очень громким. В том числе из-за того, что вскрыло криминал в органах. Руководство МВД тщательно скрывало, но редакция «КП»-«Новосибирск» выяснила, что оба патрульных в момент налета были под наркотиками.

Лишь в прошлом году правоохранители задержали Романа Литвинова, обвинив в налете на патруль.

На суде Литвинова обличил Аман Алспаев – напарник погибшего офицера, который тоже был ранен, но выжил. Кроме этого, выступило несколько засекреченных свидетелей – они заявили, что Литвинов сам когда-то рассказывал о расправе над полицейскими.

Однако Литвинов свою вину не признал.

- У вас нет доказательств. Ни одного факта, кроме слов этого молодого человека, - прокомментировал он показания Алспаева. – А у секретных свидетелей одна есть общая черта – они сидят в тюрьме.

Литвинов утверждает, что его оговорили. А его адвокат полагает, что Алспаев скрывает истинные причины ночной перестрелки. Тем не менее, сул признал хоккеиста виновным.

- Роман Литвинов приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

«Комсомольская правда» продолжает выяснять подробности данного дела. Если вам что-либо известно об этих событиях, автор ждет ваших писем на почту: alexeev-vadim@mail.ru и звонков на телефон: 8-913-469-70-77.