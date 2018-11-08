2018-11-08T08:32:25+03:00
Происшествия

«Тащил за одежду»: новосибирец спас соседа из горящей квартиры в Кольцово

Пожар в квартире жилого дома в Кольцово произошел сегодня утром
Надежда ЯРКОВА
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Василий Петров не растерялся, и вытащил из горящей квартиры соседа. Фото: МЧС по Новосибирской области.Василий Петров не растерялся, и вытащил из горящей квартиры соседа. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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В поселке Кольцово Новосибирской области мужчина спас из горящей квартиры соседа, надышавшегося угарным газом.

— Пожар вспыхнул в квартире жилого четырехэтажного дома сегодня около 6:30 утра. Один из жильцов дома -Василий Петров, услышал шум, вышел в подъезд, где увидел дым, который шел из соседней квартиры.

— Сначала с соседями мы ломали дверь руками, но ничего не получилось, затем кто-то вынес топор или выдергу, мы быстро вскрыли квартиру, увидев, что на полу лежит мужчина. Я взял его за одежду и вытащил из горящей квартиры. Потом его положили на покрывало и вынесли на свежий воздух, — рассказал о спасении соседа жилец дома Василий Петров.

Из дома в Кольцово эвакуировали 15 жильцов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Из дома в Кольцово эвакуировали 15 жильцов. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Кольцовские пожарные, получив сообщение, в составе 13 человек тут же выехали на место, взяв три автоцистерны и автолестницу. Спасатели эвакуировали из окутанного дымом подъезда 15 жильцов, двоих из них выводили с применением спасательных устройств, подключенных к дыхательному аппарату пожарных.

— На четвертом этаже в квартире сгорели домашние вещи и мебель на площади около 10 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за полчаса, после чего жильцы вернулись в свои квартиры,- отметили в ведомстве. — Пожарные предполагают, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Спасенный мужчина в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Причиной пожара считают неосторожное курение. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Причиной пожара считают неосторожное курение. Фото: МЧС по Новосибирской области.

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