«Мальвина уже не та»: новосибирцев удивила девушка с розовыми волосами и в розовом пальто

СЕГОДНЯ 04:53 2018-11-08T05:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы в метро уже привыкли встречать разных персонажей, вот и в этот раз им встретилась Мальвина из сказки Алексея Толстого.

Пассажиры метро встретили девушку, словно сошедшую со страниц сказки: она одета во все розовое и даже волосы у нее розового цвета. Фото необычной девушки появилось в паблике Вконтакте «Мода новосибирского метро».

Девушка с вьющимися розовыми волосами и ободком, одетая в розовое пальто и колготки с розовыми цветочками, на ногах — белые туфли на большой, сплошной платформе — в общем и правда, выглядит она как сказочный персонаж, случайно попавший в метро. Тем не менее, новосибирцы с умилением отзываются о ее необычном образе. Вот что они пишут:

— Милашка, — отмечает один.

— Мальвина уже не та, — замечает второй.

— Принцесса Бубльгум 10 лет спустя, — добавляет третий.