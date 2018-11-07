2018-11-07T15:54:11+03:00
Авто

Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей

«Суровые сибирские нанотехнологии» высмеяли пользователи интернета
Александра БРУНЯ
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Песок летел из кузова очень быстро и стройными кучками. Фото: скриншот видеоПесок летел из кузова очень быстро и стройными кучками. Фото: скриншот видео
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Видео с новейшими технологиями посыпания тротуаров песком появилось на днях в интернете, в инстаграме группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Рабочие решили метать песок прямо из кузова едущего КамАЗа. Вдоль дороги были припаркованы автомобили, на которые оседала его часть.

— Если вы обнаружите на крыше своего припаркованного автомобиля песок... То не удивляйтесь, он оказался там примерно вот так, — отмечают в посте.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, у которого более 66 тысяч просмотров.

— Работники месяца! Премии быть! — отметил пользователь alex_trailrunner1.

— Суровые сибирские нанотехнологии, — установил andrewlevin13.

Некоторые пользователи вступились за дорожников:

— Не вижу ничего такого. Машины, возможно, и сами с нарушением припаркованы. А как им нужно раскидывать? По ведерку брать и идти по тротуару? Да и я бы не обиделась на них, если на машине было чуть-чуть песка, с дороги больше грязи летит, — написала _04yuliya86_.

Дорожники кидают песок на машины прямо на ходу.

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