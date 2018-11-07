Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-07T12:59:44+03:00

Красивая птица при миграции попала в беду и теперь отправится в Барнаул к собратьям по несчастью. Фото: ЦРДЖ

Один из сбившихся с курса при перелете пеликанов приедет в Новосибирск

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Волонтеры Центра реабилитации диких животных ждут из Кемерово необычную посылку — краснокнижного кудрявого пеликана. Эта красивая птица при миграции попала в беду и теперь отправится в Барнаул к собратьям по несчастью.

— Эта осень стала для пеликанов непростой. Но, к счастью, Барнаульский Центр нашел теплое помещение для их зимовки, — рассказала «КП»-Новосибирск» Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/676692" frameborder="0"></iframe> Кудрявый пеликан ест рыбу с рук волонтера.

Птицы сейчас очень нуждаются в помощи, в основном в рыбе. Каждая особь съедает по 2 килограмма в день, так что прокормить ораву центру в Барнауле будет непросто. Волонтеры обращаются за помощью к новосибирцам:

— Если вы у вас есть лишний улов, мы были бы счастливы его принять. У нас есть шанс передать в грядущий понедельник в Барнаул рыбу для птиц! Пеликаны вам этого не забудут! — призвали помочь рыбой новосибирцев в Центре.

Если вы хотите поделиться рыбкой, то звоните по телефону: 8-913-375-21-11.