Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
Волонтеры Центра реабилитации диких животных ждут из Кемерово необычную посылку — краснокнижного кудрявого пеликана. Эта красивая птица при миграции попала в беду и теперь отправится в Барнаул к собратьям по несчастью.
— Эта осень стала для пеликанов непростой. Но, к счастью, Барнаульский Центр нашел теплое помещение для их зимовки, — рассказала «КП»-Новосибирск» Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.
Кудрявый пеликан ест рыбу с рук волонтера.
Птицы сейчас очень нуждаются в помощи, в основном в рыбе. Каждая особь съедает по 2 килограмма в день, так что прокормить ораву центру в Барнауле будет непросто. Волонтеры обращаются за помощью к новосибирцам:
— Если вы у вас есть лишний улов, мы были бы счастливы его принять. У нас есть шанс передать в грядущий понедельник в Барнаул рыбу для птиц! Пеликаны вам этого не забудут! — призвали помочь рыбой новосибирцев в Центре.
Если вы хотите поделиться рыбкой, то звоните по телефону: 8-913-375-21-11.
Кудрявый пеликан чистит перышки в Центре у волонтеров в Кемерове.