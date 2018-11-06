2018-11-06T21:00:20+03:00
Общество

«Соболей нельзя под бульдозер»: губернатор высказался против сноса памятника «Сибирские просторы» в Новосибирске

Андрей Травников предложил его перенести на более подходящую площадку
Татьяна СОЛОВОВА
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Андрей Травников уверен, что памятник при необходимости лучше перенести. Фото: vk.com/novosibka.Андрей Травников уверен, что памятник при необходимости лучше перенести. Фото: vk.com/novosibka.
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Во вторник, 6 августа, на встречи с журналистами Андрей Травников высказался о памятнике «Сибирские просторы», который не понравился мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Напомним, градоначальник заявил, что четыре соболя не украшают город.

- В отношении этого памятника идут давние разговоры: кому-то он нравится, кому-то – не нравится. Да и в отношении любого объекта на территории города как минимум два мнения всегда присутствуют, - считает Андрей Травников. - Поэтому рассматривать такой вопрос нужно как минимум на художественном совете. И если эксперты, общественники сойдутся во мнении, что памятник нужно перенести, то тогда и принимать окончательное решение.

Андрей Александрович подчеркнул: речь может идти только о переносе памятника на более подходящую площадку, а не о его сносе.

- Большей части новосибирцев этот памятник нравится, и если кому-то он не нравится, это не значит, что его нужно под бульдозер и полностью ликвидировать, - уверен глава региона.

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