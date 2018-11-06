2018-11-06T16:33:37+03:00
Общество

«Я замерзла от одного видео этого красавчика»: Сибирский Халк покорил ледяную Обь и соцсети

Валентин просит не повторять за ним: «Это опасно для здоровья» [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Спортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море. Фото: Кадр из видеороликаСпортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море. Фото: Кадр из видеоролика
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В инстаграме появилось суровый сибирский видеоролик. На нем спортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море. На берегу — нет, не белый песок, это снег. На дворе — начало ноября, температура воздуха -3 градуса, воды 4-7 градусов. Пользователи соцсетей уже прозвали парня супергероем:

— Это Халк, я знала, что Люди Икс существуют, — пишут сибирячки.

— Замерзла от одного видео этого красавчика, — добавляет другая девушка.

Валентин Васильченко разместил видео и у себя на странице, сделав к нему подпись:

— За мной не повторять. Опасно для здоровья!

Нам парень рассказал, что в ледяную воду погружается регулярно:

— Закаляюсь уже три года. Убежден, что суровые условия делают мой организм более стойким. Изначально купания в открытой воде использовал для получения адреналина, после года повторений такой процедуры я заметил, что втянулся, — теперь Валентин получает от холодной воды эндорфины. — При попадании в холодную воду человек преодолевает шоковый барьер, после чего организм включает дополнительные энергетические ресурсы, и я получаю выброс в кровь гормонов радости.

Личный рекорд Валентина — заплыв на одну минуту при 25-ти градусах мороза.

Сибиряк купается в Обском море при -3 градусах.Спортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море

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