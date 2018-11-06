«Я замерзла от одного видео этого красавчика»: Сибирский Халк покорил ледяную Обь и соцсети
В инстаграме появилось суровый сибирский видеоролик. На нем спортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море. На берегу — нет, не белый песок, это снег. На дворе — начало ноября, температура воздуха -3 градуса, воды 4-7 градусов. Пользователи соцсетей уже прозвали парня супергероем:
— Это Халк, я знала, что Люди Икс существуют, — пишут сибирячки.
— Замерзла от одного видео этого красавчика, — добавляет другая девушка.
Валентин Васильченко разместил видео и у себя на странице, сделав к нему подпись:
— За мной не повторять. Опасно для здоровья!
Нам парень рассказал, что в ледяную воду погружается регулярно:
— Закаляюсь уже три года. Убежден, что суровые условия делают мой организм более стойким. Изначально купания в открытой воде использовал для получения адреналина, после года повторений такой процедуры я заметил, что втянулся, — теперь Валентин получает от холодной воды эндорфины. — При попадании в холодную воду человек преодолевает шоковый барьер, после чего организм включает дополнительные энергетические ресурсы, и я получаю выброс в кровь гормонов радости.
Личный рекорд Валентина — заплыв на одну минуту при 25-ти градусах мороза.
Сибиряк купается в Обском море при -3 градусах.Спортсмен Валентин Васильченко уверенно, с разбегу погружается в волнующееся Обское море