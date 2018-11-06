Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-06T09:35:52+03:00

Дорожники бросили все свои силы для борьбы со снегом на трассах, работая в круглосуточном режиме. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Новосибирской области активно очищают дороги от налипшего снега, особенно усиленно ведутся работы на трассах.

— Ухудшение погодных условий, а именно обильные снегопады начались неожиданно с первых чисел ноября и продолжаются до сегодняшнего времени. В выходные мокрый снег усилился, а местами переходил в дождь, что также сопровождалось перепадами температур. Поэтому дорожные службы уже третий день и даже по ночам безостановочно ведут очистку трасс, — рассказали в пресс-службе Новосибирскавтодора.

Как добавил руководитель диспетчерской службы Новосибирскавтодор Андрей Берестенко, для поддержания дорог количество техники, используемой при уборке федеральных и региональных дорог, было увеличено в два раза и составило более 1200 единиц.

— Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно. Наиболее сложная ситуация с уборкой снега сложилась в Новосибирском, Мошковском, Искитимском, Черепановском и Тогучинском районах. За прошедшие выходные на дороги высыпали около 1,5 тысяч тонн противогололедных материалов. Это в три раза больше обычной нормы для этого сезона, — добавил Берестенко.

Водителей, в свою очередь, также просят быть внимательными на дорогах, особенно в сложных погодных условиях, например, в снегопад.