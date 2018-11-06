2018-11-06T09:35:52+03:00
Общество

Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог

Из-за обильных снегопадов новосибирские дорожники работают в круглосуточном режиме
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Дорожники бросили все свои силы для борьбы со снегом на трассах, работая в круглосуточном режиме.Дорожники бросили все свои силы для борьбы со снегом на трассах, работая в круглосуточном режиме.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирской области активно очищают дороги от налипшего снега, особенно усиленно ведутся работы на трассах.

— Ухудшение погодных условий, а именно обильные снегопады начались неожиданно с первых чисел ноября и продолжаются до сегодняшнего времени. В выходные мокрый снег усилился, а местами переходил в дождь, что также сопровождалось перепадами температур. Поэтому дорожные службы уже третий день и даже по ночам безостановочно ведут очистку трасс, — рассказали в пресс-службе Новосибирскавтодора.

Как добавил руководитель диспетчерской службы Новосибирскавтодор Андрей Берестенко, для поддержания дорог количество техники, используемой при уборке федеральных и региональных дорог, было увеличено в два раза и составило более 1200 единиц.

— Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно. Наиболее сложная ситуация с уборкой снега сложилась в Новосибирском, Мошковском, Искитимском, Черепановском и Тогучинском районах. За прошедшие выходные на дороги высыпали около 1,5 тысяч тонн противогололедных материалов. Это в три раза больше обычной нормы для этого сезона, — добавил Берестенко.

Водителей, в свою очередь, также просят быть внимательными на дорогах, особенно в сложных погодных условиях, например, в снегопад.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта
«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику
Не учебная тревога: около 100 студентов эвакуированы из общежития НГТУ из-за пожара
Погода на день в Новосибирске: 6 ноября будет мокрый снег
Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона
«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке
Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах
Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог
Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте
А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков
«Пообещали, что не спустят»: новосибирскому полицейскому грозит суд за сбитого на зебре пешехода
Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»
Может Джордан нам поможет: хоккейная «Сибирь» усилилась канадским нападающим
Стекло треснуло: летевший из Новосибирска боинг экстренно сел в Красноярске
Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей
Погода на день в Новосибирске: 5 ноября потеплеет до плюс 3 градусов
Закрыл купальный сезон: новосибирский экстремал прокатился на доске с парусом по Обскому морю
Три сотни новосибирцев собрались в центре города, чтобы провести вместе День народного единства
«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта
Наказать живодеров: собаку выкинули с окна многоэтажки — зоозащитники ищут свидетелей
Отобрал телефон у ребенка: в Новосибирске ищут пострадавших от рук уличного грабителя