2018-11-05T05:00:27+03:00
Общество

Стекло треснуло: летевший из Новосибирска боинг экстренно сел в Красноярске

Самолет кружил над красноярским аэропортом, пока не выработал все топливо, после чего благополучно сел
Надежда ЯРКОВА
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Вылетевший из Толмачево самолет экстренно сел в Красноярске.Вылетевший из Толмачево самолет экстренно сел в Красноярске.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вылетевший из Новосибирска в Китай самолет совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту.

— Как стало известно, в воскресенье, 4 ноября в 17:30 по местному времени в аэропорту Емельяново Красноярска аварийно приземлился самолет Boeing-737, летевший рейсом «Новосибирск — Санья». На борту по предварительным данным находилось 7 членов экипажа и 167 пассажиров, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

После взлета из новосибирского аэропорта Толмачево командир самолета обнаружил трещину на лобовом стекле, которая возникла в процессе полета. По этой причине он принял решение об аварийной посадке в аэропорту Емельяново Красноярска.

— После выработки топлива самолет благополучно приземлился. В инциденте никто из находившихся на борту не пострадал,- отметили в ведомстве.

По факту аварийной посадки боинга, Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления проводит проверку. Следственной группой проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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