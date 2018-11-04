«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что композиция «Сибирские просторы» состоящая из четырех соболей, которые держат стилизованный купол театра оперы и балета и фрагмент первого моста через реку Обь, не вписывается в концепцию города.
-Такие звереныши непонятные — четыре хорька с красными языками держат купол… ну мне не нравится. Честно говоря, с эстетической точки зрения, они не украшают город. Если кому-то интересно, кто-то претендует — давайте конкурс объявим, пусть забирают, — приводят слова мэра Анатолия Локтя в группе «Новосибирск — столица Сибири» в соцсетях в «ВКонтакте».- У нас в городе много интересного и столько всего оригинального, что мы порой сами задумываемся — а зачем это нам?
Его предложение вызвало жаркие споры среди новосибирцев. Вот что они думают по этому поводу:
— С одной стороны, композиция «Адские соболя не дают улететь летающей тарелке» мне не очень нравится. С другой — я как-то привык, что она там стоит. Могло быть и что-нибудь похуже, — пишет один.
— Это не должно быть его единоличным решением. Общественные слушания надо, — добавляет второй.
— По-моему, это история уже, зачем его убирать, — отмечает третий.
— Лучше бы лимонад «Соболь» возродили, топовый был лимонад, — ностальгирует четвертый.