«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-04T13:38:04+03:00

Локоть готов отдать соболей кому угодно, потому что ему они не нравятся. Фото: vk.com/novosibka.

Мэр Анатолий Локоть заявил, что готов отдать любому желающему соболей на Красном, поскольку они ему не нравятся

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что композиция «Сибирские просторы» состоящая из четырех соболей, которые держат стилизованный купол театра оперы и балета и фрагмент первого моста через реку Обь, не вписывается в концепцию города.

-Такие звереныши непонятные — четыре хорька с красными языками держат купол… ну мне не нравится. Честно говоря, с эстетической точки зрения, они не украшают город. Если кому-то интересно, кто-то претендует — давайте конкурс объявим, пусть забирают, — приводят слова мэра Анатолия Локтя в группе «Новосибирск — столица Сибири» в соцсетях в «ВКонтакте».- У нас в городе много интересного и столько всего оригинального, что мы порой сами задумываемся — а зачем это нам?

Его предложение вызвало жаркие споры среди новосибирцев. Вот что они думают по этому поводу:

— С одной стороны, композиция «Адские соболя не дают улететь летающей тарелке» мне не очень нравится. С другой — я как-то привык, что она там стоит. Могло быть и что-нибудь похуже, — пишет один.

— Это не должно быть его единоличным решением. Общественные слушания надо, — добавляет второй.

— По-моему, это история уже, зачем его убирать, — отмечает третий.

— Лучше бы лимонад «Соболь» возродили, топовый был лимонад, — ностальгирует четвертый.