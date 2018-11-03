2018-11-03T10:36:04+03:00
Общество

Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»

Новосибирцы против переименований остановок «Стадион Спартак» и «Химзавод»
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцы не хотят, чтобы "Химзавод" стал "Мельницей". Фото: Гугл картыНовосибирцы не хотят, чтобы "Химзавод" стал "Мельницей". Фото: Гугл карты
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На муниципальном сайте города стартовал опрос о переименовании и даче новых названий остановкам, улицам, садовым обществам. В опросе всего 23 пункта, приводим самые интересные предложения:

— О присвоении наименования «Чемпионский переулок» безымянному проезду в Дзержинском районе, расположенному между улицами Чемпионская и Спринтерская.

— О переименовании остановочных пунктов «Гараж», расположенных в районе здания № 277 ул. Бердское шоссе на остановочные пункты «Улица Русская».

— О переименовании остановочного пункта трамвая «Стадион Спартак» на остановку «Музыкальный театр» .

— О переименовании остановочного пункта, расположенного по ул. Фабричная «Химзавод» на остановку «Мельница», в честь рядом расположенного лофт-квартала «Мельница».

— О продлении Красного проспекта до ул. Краузе в микрорайоне «Родники» и присвоения наименования «Красный проспект».

— О присвоении безымянному проезду в Октябрьском районе наименования «улица Александра Кончина» в честь Героя Советского Союза Кончина Александра Алексеевича.

В большинстве участники опроса голосуют за переименования. Только по двум пунктам новосибирцы выразили отрицательную позицию. 70% опрошенных против переименования остановки «Стадион Спартак» и 55% против смены названия остановки «Химзавод».

На данный момент проголосовало всего 35 человек. Опрос продлится до 8 ноября.

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