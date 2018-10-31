2018-10-31T17:13:58+03:00
Общество

Цвет настроения черный: сибирячки станцевали ради 100 тысяч рублей

За лучший танец Егор Крид пообещал вознаграждение
Алена КУЛЕШОВА
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Фото: https://www.instagram.com/dance_milkkiss/Фото: https://www.instagram.com/dance_milkkiss/
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Филип Киркоров решил не останавливаться на синем цвете настроения и разнообразил вою палитру новым клипом «Цвет настроения черный», снятым совместно с Егором Кридом. Буквально за пару дней клип стал очень популярным в сети, в связи с чем Егор Крид запустил в инстаграме конкурс. Суть его заключалась в том, что нужно было снять видео под песню «Цвет настроения черный». За самый крутой ролик Крид обещал призовые 100 тысяч рублей.

Конкурс не обошел стороной и Новосибирск. Три сибирячки из танцевального дома «Milkkiss» сняли свое небольшое танцевальное видео под популярную песню.

«Наши девочки тоже участвовали в конкурсе» - так подписано видео с танцем на странице танцевальное студии в инстаграм.

Подобные конкурсы и флешмобы в соцсетях не редкость и сибиряки, как правило, охотно принимают в них участие. К примеру, танцовщицы из «Milkkiss» успели принять участие не только в конкурсе Егора Крида, но и в недавно появившемся флешмобе Skibidi Challenge. Ради эффектных кадров – они устроили дискотеку в супермаркете.

dance_milkkissdance_milkkiss
Цвет настроения черный: сибирячки станцевали ради 100 тысяч рублей
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