Дорогие покупки: сибирячка заплатила 15 тысяч рублей за кражу колбасы и фарша из магазина

СЕГОДНЯ 07:08 2018-10-31T07:09:23+03:00

Девушки украли из магазина продукты, но их нашли по камерам видеонаблюдения. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Жительница города Обь заплатила 15 тысяч рублей штрафа, испугавшись более серьезного наказания. Инцидент произошел в одном из магазинов «Ярче» в Новосибирске.

Это произошло в конце прошлого года, перед новогодними праздниками. 22 -летняя девушка со своей родственницей украла в магазине «Ярче» в городе Обь продукты: колбасные изделия, тушку курицы бройлера, куриный фарш и шпик. Продуктами девушки распорядились по своему усмотрению, однако позже, благодаря записям с камер видеонаблюдения преступление было раскрыто, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. — Обе девушки получили по уголовному штрафу по 15 тысяч рублей на каждую.

Исполнительный лист о взыскании уголовного штрафа с одной из участниц преступления поступил в Обской отдел судебных приставов. Пристав пробовал разными путями побудить должницу заплатить назначенный судом штраф, но самой действенной мерой оказалось предупреждение о том, что, если девушка будет избегать оплаты уголовного штрафа, это наказание можно заменить на более суровое, в том числе лишение свободы.

— Лишь испугавшись возможности оказаться за решеткой девушка в скором времени заплатила 15 тысяч рублей штрафа, — добавили в ведомстве.