2018-10-30T04:45:20+03:00
Общество

Легко отделался: экс-сотрудник СО РАН получил условный срок за изготовление и кражу золота

Ученый занимался изготовлением золота в институте, которое забирал себе
Надежда ЯРКОВА
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Сотруднику СО РАН вынесли приговор за кражу изготовленного им золота.Сотруднику СО РАН вынесли приговор за кражу изготовленного им золота.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В понедельник, 29 октября Советский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Бусову А. В., работавшему на экспериментальном производстве Института ядерной физики.

Напомним, что в течение почти года работник института, работая гальваником на базе института ядерной физики СО РАН, занимался извлечением золота, которое забирал себе. За это время он украл более 187,22 грамма золота, ущерб оценили в 600 тысяч рублей. Тогда же, для возмещения ущерба, у него арестовали однокомнатную квартиру стоимостью более 800 тыс. рублей.

Советский районный суд признал Бусова виновным по статье — присвоение и растрата и назначил ему наказание — лишение свободы на два года без штрафа, без ограничения свободы, условно с испытательным сроком в два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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