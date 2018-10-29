Известный хоккеист замечен на улице в Америке в женской сорочке
Забавную фотографию выложила в своем аккаунте в инстаграме жена знаменитого российского хоккеиста Яна Тарасенко. На ней она стоит в образе Красной Шапочки, а рядом Владимир Тарасенко в очень интригующем костюме.
Известный хоккеист решил на Хэллоуин перевоплотиться в волка, который уже успел до Красной Шапочки побывать в доме ее бабушки. На Владимире Тарасенко длинная ночная сорочка, чепчик для сна и страшная маска хищника.
Подписчики с восторгом отреагировали на костюмы пары к Хэллоуину. У фотографии более 3,5 тысяч лайков.
— Жарко! Это очень смешно! — пишут пользователи в аккаунте Яны.
Напомним, что Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», за который играл с 2008 года до 2012 года. Сейчас играет за команду Сент-Луис Блюз первым нападающим.