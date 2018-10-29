2018-10-29T15:54:12+03:00
Общество

Известный хоккеист замечен на улице в Америке в женской сорочке

Экс-хоккеист «Сибири» Владимир Тарасенко надел неожиданный костюм на Хэллоуин
Александра БРУНЯ
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Подписчики с восторгом отреагировали на костюмы пары к Хэллоуину. У фотографии более 3,5 тысяч лайков. Фото: tarasenko.yanaПодписчики с восторгом отреагировали на костюмы пары к Хэллоуину. У фотографии более 3,5 тысяч лайков. Фото: tarasenko.yana
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Забавную фотографию выложила в своем аккаунте в инстаграме жена знаменитого российского хоккеиста Яна Тарасенко. На ней она стоит в образе Красной Шапочки, а рядом Владимир Тарасенко в очень интригующем костюме.

Известный хоккеист решил на Хэллоуин перевоплотиться в волка, который уже успел до Красной Шапочки побывать в доме ее бабушки. На Владимире Тарасенко длинная ночная сорочка, чепчик для сна и страшная маска хищника.

Подписчики с восторгом отреагировали на костюмы пары к Хэллоуину. У фотографии более 3,5 тысяч лайков.

— Жарко! Это очень смешно! — пишут пользователи в аккаунте Яны.

Напомним, что Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», за который играл с 2008 года до 2012 года. Сейчас играет за команду Сент-Луис Блюз первым нападающим.

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