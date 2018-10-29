Несокрушимый: новосибирцы заинтересовались новым фильмом о подвиге танкистов и игрой в стиле вестерн

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-29T13:50:17+03:00

Новосибирцев на прошедшей неделе больше всего взволновала смерть актера Николая Карачинцева, а также премьера нового российского фильма «Несокрушимый»

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Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес новосибирцев за прошедшую неделю, с 22 по 28 октября.

— Сервис «Яндекс» посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Новосибирской области за текущую неделю, и выделили топ событий, интерес к которым резко вырос по сравнению с предыдущей неделей, — рассказали в пресс-службе компании.

На первом месте среди поисковых запросов оказалось печальное событие — смерть актера Николая Карачинцева. Вот какие вопросы задавали горожане чаще всего: [караченцев], [николай караченцов состояние здоровья сегодня], [караченцов причина смерти]. На втором месте по интересу оказалась премьера фильма «Несокрушимый». Это новый российский фильм- военная драма о танкистах. На третьем месте по запросам выход игры Red Dead Redemption 2 в стиле вестерн.

На четвертом месте по интересам у горожан оказался День автомобилиста. Новосибирцы уточняли, на какое число приходится праздник, и искали подходящие поздравления. На пятом месте по популярности оказалась песня «Незабудка» Тимы Белорусских. На шестом месте по запросам оказались выходные в ноябре, когда празднуется День народного единства.

Седьмое место по интересам горожане заняла премьера фильма «Только не они»- российская комедия о супергероях. На восьмом месте — новый клип рэп-исполнителя Скриптонита «Мультибрендовый». Девятое место досталось еще одной премьере фильма жанра фантастика — «Репродукция». И десятое место по популярным запросам новосибирцев досталось матчу Чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Реал», который прошел в воскресенье, 28 октября и закончился счетом 5:1 в пользу «Барселоны».