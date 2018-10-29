2018-10-29T13:23:25+03:00
Общество

В Новосибирске нашли тело пропавшей в августе пенсионерки

К сожалению, 80-летняя Валентина Шейкина погибла
Александра БРУНЯ
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Сегодня завершились поиски 80-летней Валентины Шейкиной. Фото: "Лиза Алерт"Сегодня завершились поиски 80-летней Валентины Шейкиной. Фото: "Лиза Алерт"
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Сегодня завершились поиски 80-летней Валентины Шейкиной. Женщина ушла еще 7 августа из дома в Дзержинском районе по улице Ломоносова около девяти часов вечера и пропала.

— К сожалению, женщина погибла. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей, — рассказали в группе «Новосибирская региональная общественная организация Поисково-спасательный отряд «МАЯК».

Напомним, что Валентину Федоровну за время поисков видели несколько раз, но связаться с женщиной не удалось.

Сейчас в Новосибирске ищут еще одну пропавшую женщину. Надежда Ивановна Пронкина из Рубцовска может находиться в нашем городе, сообщили в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирске». Женщине 65 лет, она невысокого роста, была одета в разноцветный берет, черную куртку и синее платье. Надежда Ивановна пропала 20 октября в Алтайском крае в Рубцовске. С собой у нее была красная сумка.

Надежда Ивановна пропала 20 октября в Алтайском крае в Рубцовске. Может находиться в Новосибирске. Фото: "Лиза Алерт"

Надежда Ивановна пропала 20 октября в Алтайском крае в Рубцовске. Может находиться в Новосибирске. Фото: "Лиза Алерт"

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