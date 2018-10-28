«Первомайка — ты всегда в авторитете»: группа посвятила песню самому криминальному району Новосибирска

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-28T19:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирская группа «Выходной Band» и поэт Руслан Глухман записали песню «Первомайка», так называется знаменитый своими криминальными разборками район в Новосибирске. В припеве бандитская слава Первомайки обыгрывается так:

— Ты у меня одна на белом свете,

Ах, Первомайка — ты всегда в авторитете.

Музыканты воспели разъезд Иня с помощью баяна и скрипки. По словам артистов, все сыграно и спето вживую, никаких компьютерных звуков, только живые инструменты и мастерство музыкантов и вокалиста.

— Да, я люблю Сибирь, сибиряков, Новосибирск, Барнаул, Томск, другие сибирские города, и поэтому, считаю своим долгом увековечить их в песне, — написал автор текста Руслан Глухман в соцсетях. — И очень рад, что в этом мне помогают мои земляки.