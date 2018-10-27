Бомж-гимнаст: бездомный проник в чужую квартиру через форточку
В Новосибирске поймали преступника, который украл 15 тысяч рублей и блок сигарет
В МВД возбудили уголовное дело.Фото: "КП" Архив
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Очень ловкий бомж обокрал квартиру в Новосибирске. Бездомный проник в чужое жилье через форточку. И это – не смотря на приличный возраст. «Гимнасту» 53 года.
Произошло это 17 октября на улице Арбузова. Хозяйка, заметив пропажу, пошла в полицию. А сотрудники уже вычислили форточника.
- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность подозреваемого в совершении аналогичных преступлений. Проводится расследование, - сообщает областное управление МВД России по Новосибирской области.
Сотрудники возбудили дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса РФ.