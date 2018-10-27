«Глупые и жадные»: оппозиционер сравнил обманутых дольщиков с мошенниками
Обманутые дольщики провели очередной пикет у здания Правительства Новосибирской области. Эту акцию прокомментировал новосибирский оппозиционер Дмитрий Холявченко.
«Такого циничного эгоизма и публичной декларации инфантильности, как у обманутых дольщиков, нет ни у одной другой мошеннической группировки! Ну, ладно - пусть не мошенники, но уж точно пособники мошенников. И эти люди, которые проявили предельный уровень глупости и жадности, теперь хотят, чтобы их проблемы решали за счет всего общества. Нас с вами! Это просто ад какой-то!» - написал Холявченко на своей странице в Facebook,
Некоторые люди поддержали заявление лайками.
В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» автор прокомментировал свое высказывание.
«С какого перепугу люди решили, что они разбираются?» - Дмитрий Холявченко прокомментировал свое заявление в эфире Ради «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Если человек играет на бирже, никто же ему не будет компенсировать риски и потери капитала. Тем более - из бюджета. Я же не говорю, что государство должно бросать этих людей. Государство наоборот должно всецело помогать. Помочь людям самоорганизоваться, организовать ту систему, при которой они смогут сброситься деньгами для достройки дома. Помочь в организации процедуры банкротства, оказать юридическую помощь. Помочь во взаимодействии с правоохранительными органами, - сказал Холявченко в прямом эфире.
Более подробно можно послушать в записи программы Ради «Комсомольская правда»-Новосибирск».