«Глупые и жадные»: оппозиционер сравнил обманутых дольщиков с мошенниками

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-27T12:10:10+03:00

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Обманутые дольщики провели очередной пикет у здания Правительства Новосибирской области. Эту акцию прокомментировал новосибирский оппозиционер Дмитрий Холявченко.

«Такого циничного эгоизма и публичной декларации инфантильности, как у обманутых дольщиков, нет ни у одной другой мошеннической группировки! Ну, ладно - пусть не мошенники, но уж точно пособники мошенников. И эти люди, которые проявили предельный уровень глупости и жадности, теперь хотят, чтобы их проблемы решали за счет всего общества. Нас с вами! Это просто ад какой-то!» - написал Холявченко на своей странице в Facebook,

Некоторые люди поддержали заявление лайками.

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» автор прокомментировал свое высказывание.

«С какого перепугу люди решили, что они разбираются?» - Дмитрий Холявченко прокомментировал свое заявление в эфире Ради «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Если человек играет на бирже, никто же ему не будет компенсировать риски и потери капитала. Тем более - из бюджета. Я же не говорю, что государство должно бросать этих людей. Государство наоборот должно всецело помогать. Помочь людям самоорганизоваться, организовать ту систему, при которой они смогут сброситься деньгами для достройки дома. Помочь в организации процедуры банкротства, оказать юридическую помощь. Помочь во взаимодействии с правоохранительными органами, - сказал Холявченко в прямом эфире.

Более подробно можно послушать в записи программы Ради «Комсомольская правда»-Новосибирск».