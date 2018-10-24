Новые километры: под Новосибирском открыли участок четырехполосной дороги

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-24T09:03:29+03:00

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Под Новосибирском пустили машины по 5-километровому участку трассы Р-254 «Иртыш».

— На днях дорожники завершили укладку цемента на 90 тыс. кв. м и разрешили движение транспорта по новым двум полосам будущей четырехполосной дороги на протяжении 5 км — с км 1393 по км 1398, — сообщает пресс-служба Сибуправдора.

Данный участок является первым этапом реконструкции федеральной дороги Р-254 «Иртыш», протяженность которого составила 30 километров, то есть с 1392 по 1422 км трассы.

Ремонтные работы на данном участке начались в 2014 году. По окончании планируется повысить техническую категорию данного участка на подъезде к Новосибирску с III-ей до I-й за счет устройства четырех полос движения вместо двух, а также строительства шести транспортных развязок и семи мостовых сооружений.

— Первым в 2017 году был сдан в эксплуатацию третий этап протяженностью 6 километров в районе поселка Светлый, вторым, в сентябре 2018 года, участок нового строительства протяженностью 10,4 километров в обход поселка Коченево, — добавили в ведомстве. — Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на 2020 год.