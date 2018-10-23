2018-10-23T15:18:53+03:00
Общество

Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока

На сегодняшний день в мире насчитывается не меньше 200 разновидностей раковых заболеваний
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирские ученые работают над средством от рака с антителами из грудного молока.Новосибирские ученые работают над средством от рака с антителами из грудного молока.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Проект, названный «Разработка универсального способа получения препаратов антител нового поколения», был поддержан грантом Президента РФ молодым кандидатам наук в 2017 году.

— Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают способы получения биспецифичных антител из компонентов человеческого молока. В будущем такие антитела могут быть использованы для терапии опухолевых заболеваний, — сообщает издание «Наука в Сибири».

Ранее, лаборатория ферментов репарации ИХБФМ СО РАН более 20 лет изучает биологически активные компоненты человеческого молока. Именно в нем сибирские ученые нашли естественные биспецифичные иммуноглобулины. Содержащиеся в молоке антитела способны работать как ферменты, то есть расщеплять ДНК, РНК, олигосахариды, а также фосфорилировать липиды, олигосахариды и белки молока.

В молоке содержится до 50 % антител, и, возможно, за счет того, что каждая половина молекулы антитела делает разные действия, они способны гораздо эффективнее выводить антигены из организма.

Исследователи предполагают, что биспецифичные иммуноглобулины, которые поступают в кишечник из молока, обеспечивают выведение опасных для организма антигенов при помощи иного механизма, нежели в крови: например, перекрестно связывая бактерии или вирусы с другими антигенами. Это препятствует проникновению вируса или бактерии через стенку кишечника в кровь, и они выводятся естественным путем.

Сейчас ученые разбираются, как биспецифичные антитела появляются в молоке и какие факторы за это отвечают. На сегодня ученые располагают двумя коммерческими препаратами биспецифичных иммуноглобулинов, разрешенными для терапевтического использования. В 2014 году этим молекулам дали название «антитела нового поколения». Они помогают уничтожать опухолевые клетки с помощью собственной иммунной системы.

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