Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Проект, названный «Разработка универсального способа получения препаратов антител нового поколения», был поддержан грантом Президента РФ молодым кандидатам наук в 2017 году.
— Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают способы получения биспецифичных антител из компонентов человеческого молока. В будущем такие антитела могут быть использованы для терапии опухолевых заболеваний, — сообщает издание «Наука в Сибири».
Ранее, лаборатория ферментов репарации ИХБФМ СО РАН более 20 лет изучает биологически активные компоненты человеческого молока. Именно в нем сибирские ученые нашли естественные биспецифичные иммуноглобулины. Содержащиеся в молоке антитела способны работать как ферменты, то есть расщеплять ДНК, РНК, олигосахариды, а также фосфорилировать липиды, олигосахариды и белки молока.
В молоке содержится до 50 % антител, и, возможно, за счет того, что каждая половина молекулы антитела делает разные действия, они способны гораздо эффективнее выводить антигены из организма.
Исследователи предполагают, что биспецифичные иммуноглобулины, которые поступают в кишечник из молока, обеспечивают выведение опасных для организма антигенов при помощи иного механизма, нежели в крови: например, перекрестно связывая бактерии или вирусы с другими антигенами. Это препятствует проникновению вируса или бактерии через стенку кишечника в кровь, и они выводятся естественным путем.
Сейчас ученые разбираются, как биспецифичные антитела появляются в молоке и какие факторы за это отвечают. На сегодня ученые располагают двумя коммерческими препаратами биспецифичных иммуноглобулинов, разрешенными для терапевтического использования. В 2014 году этим молекулам дали название «антитела нового поколения». Они помогают уничтожать опухолевые клетки с помощью собственной иммунной системы.