В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск

СЕГОДНЯ 04:18 2018-10-23T08:39:02+03:00

Для тигрицы Эрны это первое потомство, но сама кормить малышей мама отказалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два тигренка появились на свет по пути в Новосибирск из Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Цирковая труппа Карины и Артура Багдасаровых работала месяц в Магнитогорске. По пути из Челябинской области в Новосибирск у тигров случилось пополнение: у шестилетней тигрицы Эрны и 12-летнего тигра Гектора родилась парочка деток. Артур Багдасаров выложил умиляющее видео с тигрятами.

В Магнитогорске тигрица Эрна была на сносях. При этом она выходила на манеж, но не выступала, а лежала для антуража.

— Эрна никаких номеров не демонстрировала, просто грациозно лежала на сцене, — рассказал КП администратор цирковой труппы Багдасаровых Денис Козырь.

В труппе цирка отметили, что для тигрицы Эрны это первое потомство. При этом молодая мама сама тигрят кормить отказалась. Однако малыши не остались без внимания и еды. По приезду в Новосибирске Багдасаровы принялись искать козу, поскольку козье молоко очень питательное и полезное для тигрят. Пока её искали, в Нвосибирске узнали о том, что маленьким тигрятам в цирке требуется молоко.

— И неизвестные добрые люди привезли тридцать бидонов козьего молока. А с ним оставили записку : «С огромным уважением к Багдасаровым». Теперь еды у малышей много, — говорить Козырь.

Сейчас тигрята много играют, и открывают для себя мир. В цирке добавили, что до года они будут находиться в «яслях», подростать, а потом, возможно, станут выступать, как их родители.