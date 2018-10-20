Запеканка с сырым фаршем: сибирячка пожаловалась на недоваренную еду в школе, которой кормили детей
«Посмотрите, чем кормят детей в этой школе!!» — именно так начинается отзыв на сервисе «Фламп» на работу столовой Средней общеобразовательной школы №12 в Бердске.
К тексту пользователя под именем indigo прикреплено фото. На нем запеканка с фаршем, который, как видно невооруженным глазом, наполовину сырой:
— На фото-запеканка в столовой. С сырым фаршем, которым кормили наших детей. Это было пару дней назад, — написала пользователь. — С начала этого учебного года поменялась ВСЯ бригада поваров в столовой, включая заведующую. И еда стала просто отвратительной!!! Дети приходят с занятий голодными, потому что им дают тупо недоваренную еду, это есть невозможно. А мы платим за это деньги!
Возмущенная женщина отметила, что беседы и письма на имя директора никак на ситуацию не повлияли. А в комментариях добавила, что сейчас занимается оформлением жалоб в соответствующие инстанции.