2018-10-20T12:32:41+03:00
Общество

Запеканка с сырым фаршем: сибирячка пожаловалась на недоваренную еду в школе, которой кормили детей

Фотография с не пропеченным блюдом появилась на сервисе отзывов
Александра БРУНЯ
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Возмущенная женщина отметила, что беседы и письма на имя директора никак на ситуацию не повлияли. Фото: "Фламп", пользователь indigoВозмущенная женщина отметила, что беседы и письма на имя директора никак на ситуацию не повлияли. Фото: "Фламп", пользователь indigo
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«Посмотрите, чем кормят детей в этой школе!!» — именно так начинается отзыв на сервисе «Фламп» на работу столовой Средней общеобразовательной школы №12 в Бердске.

К тексту пользователя под именем indigo прикреплено фото. На нем запеканка с фаршем, который, как видно невооруженным глазом, наполовину сырой:

— На фото-запеканка в столовой. С сырым фаршем, которым кормили наших детей. Это было пару дней назад, — написала пользователь. — С начала этого учебного года поменялась ВСЯ бригада поваров в столовой, включая заведующую. И еда стала просто отвратительной!!! Дети приходят с занятий голодными, потому что им дают тупо недоваренную еду, это есть невозможно. А мы платим за это деньги!

Возмущенная женщина отметила, что беседы и письма на имя директора никак на ситуацию не повлияли. А в комментариях добавила, что сейчас занимается оформлением жалоб в соответствующие инстанции.

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