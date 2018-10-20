Собрал «паровозиком» пять машин: пьяный водитель устроил массовое ДТП

20 Окт. 08:01 2018-10-20T08:02:08+03:00

Машины стояли друг за другом в пробке в левом ряду. Фото: "Автоспас" в Новосибирске

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Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской вчера вечером, сообщают в группе «Автоспас» в Новосибирске. Пять машин двигались в сторону улицы Писарева со стороны улицы Гоголя в плотном потоке:

— В левом ряду были Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Daewoo Nexia, Range Rover Discovery и Nissan x-trail, за рулем которого был нетрезвый водитель, — объясняют в группе.

Когда машины спустя время остановились в образовавшейся впереди пробке, водитель Nissan не стал тормозить и на скорости врезался Range Rover. В итоге от удара все пять машин столкнулись «паровозиком» по очереди.

— Пьяный водитель вину признает, — добавили в группе.

Помогать пострадавшим в аварии пришлось спасателям и медикам, которые оперативно прибыли на место происшествия.