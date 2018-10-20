Собрал «паровозиком» пять машин: пьяный водитель устроил массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской вчера вечером, сообщают в группе «Автоспас» в Новосибирске. Пять машин двигались в сторону улицы Писарева со стороны улицы Гоголя в плотном потоке:
— В левом ряду были Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Daewoo Nexia, Range Rover Discovery и Nissan x-trail, за рулем которого был нетрезвый водитель, — объясняют в группе.
Когда машины спустя время остановились в образовавшейся впереди пробке, водитель Nissan не стал тормозить и на скорости врезался Range Rover. В итоге от удара все пять машин столкнулись «паровозиком» по очереди.
— Пьяный водитель вину признает, — добавили в группе.
Помогать пострадавшим в аварии пришлось спасателям и медикам, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Пять автомобилей столкнулись в Новосибирске.