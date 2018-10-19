2018-10-19T06:33:07+03:00
Происшествия

Грузовик с мороженым влетел в столб на вечерней дороге: погибла девушка

Смертельная авария произошла в Новосибирске в четверг вечером, 18 октября
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Грузовик с мороженым налетел на столб на Ипподромской.Грузовик с мороженым налетел на столб на Ипподромской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

ДТП произошло в 19:40 вечера в Центральном районе Новосибирска: грузовик на скорости влетел в столб.

— Водитель грузовика Hyundai ехал с большой скоростью по улице Ипподромской со стороны Гоголя в сторону Писарева. Впереди начал образовываться затор и водитель, чтобы не собрать впереди идущие автомобили, вырулил на ограждение, протаранив световую опору. В результате, кабина грузовика была полностью уничтожена, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В ДТП погибла 25-летняя девушка — пассажирка грузовика. Водитель 1989 года рождения вылетел через лобовое стекло и ходил в шоковом состоянии вокруг места аварии, а после был госпитализирован.

В аварии погибла девушка, сидевшая на пассажирском кресле в грузовике. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии погибла девушка, сидевшая на пассажирском кресле в грузовике.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке