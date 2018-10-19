Грузовик с мороженым влетел в столб на вечерней дороге: погибла девушка

19 Окт. 05:22 2018-10-19T06:33:07+03:00

Грузовик с мороженым налетел на столб на Ипподромской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ДТП произошло в 19:40 вечера в Центральном районе Новосибирска: грузовик на скорости влетел в столб.

— Водитель грузовика Hyundai ехал с большой скоростью по улице Ипподромской со стороны Гоголя в сторону Писарева. Впереди начал образовываться затор и водитель, чтобы не собрать впереди идущие автомобили, вырулил на ограждение, протаранив световую опору. В результате, кабина грузовика была полностью уничтожена, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В ДТП погибла 25-летняя девушка — пассажирка грузовика. Водитель 1989 года рождения вылетел через лобовое стекло и ходил в шоковом состоянии вокруг места аварии, а после был госпитализирован.