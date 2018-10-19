Погода на день в Новосибирске: 19 октября будет плюс 7 тепла и дождь

19 Окт. 03:55 2018-10-19T03:55:50+03:00

Сегодня будет тепло до плюс 7 градусов, но возможен дождь и мокрый снег. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, но при этом будет до плюс 7 градусов.

— В пятницу, 19 октября в Новосибирске будет облачная погода с прояснениями, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом днем будет относительно тепло до плюс 5-7 градусов, к ночи температура опустится до 0- плюс 2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будет усиливаться до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области тоже будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами на дорогах возможен гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, ночная будет колебаться в пределах минус 3- плюс 2 градусов и тот же порывистый ветер.

На «Яндексе» новорсибирцам обещают пасмурный, но теплый день. Днем температура составит плюс 6 градусов, к ночи опустится до 0 градусов. В выходные синоптики прогнозируют небольшой снег.