2018-10-19T03:55:50+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 октября будет плюс 7 тепла и дождь

Какая погода ждет новосибирцев в пятницу, 19 октября
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня будет тепло до плюс 7 градусов, но возможен дождь и мокрый снег.Сегодня будет тепло до плюс 7 градусов, но возможен дождь и мокрый снег.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, но при этом будет до плюс 7 градусов.

— В пятницу, 19 октября в Новосибирске будет облачная погода с прояснениями, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом днем будет относительно тепло до плюс 5-7 градусов, к ночи температура опустится до 0- плюс 2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будет усиливаться до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области тоже будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами на дорогах возможен гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, ночная будет колебаться в пределах минус 3- плюс 2 градусов и тот же порывистый ветер.

На «Яндексе» новорсибирцам обещают пасмурный, но теплый день. Днем температура составит плюс 6 градусов, к ночи опустится до 0 градусов. В выходные синоптики прогнозируют небольшой снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке