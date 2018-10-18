2018-10-18T08:39:38+03:00
Общество

«Хамское поведение»: сибиряка возмутило избиение охранником посетителя клуба

Избиение посетителя ночного клуба охранником попало на видео
Надежда ЯРКОВА
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Охранник избил посетителя возле ночного клуба в центре. Фото: revizor.nsk.Охранник избил посетителя возле ночного клуба в центре. Фото: revizor.nsk.
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Возле скандального ночного клуба «Синий Иней», который славится постоянными драками, сибиряки стали свидетелями избиения посетителя охранником заведения.

— Посетил этот чудо-бар в ночь с 12 на 13 октября. Ужаснулся агрессивному и хамскому поведению сотрудников, а на выходе ждал сюрприз — «посчастливилось» наблюдать избиение сотрудниками заведения одного из посетителей. Считаю подобному «заведению» не место в нашем городе, — написал возмущенный житель Новосибирска в паблике «Ревизорро».

На видео видно, как работник заведения, по форме — охранник, на улице возле дверей ночного клуба «Синий Иней» избивает молодого человека, который лежит на асфальте и лишь пытается прикрываться от ударов руками. При этом видно, что желающих помочь и вступиться за парня, нет. Причины, по которой охранник набросился на посетителя, тоже неизвестны.

Зато пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее, делясь своим мнением по этому поводу. Вот что они пишут:

— Охрана не будет так просто выталкивать, однозначно парень набазарил, еще и походу их послал, вот и получил. Неадекватное, видимо, поведение было, — предполагает один.

— Синий иней — это вообще просто убогое место, блат хата какая- то, ужасно тесно, проще дома вечеринку устроить, чем идти туда. Давно пора закрыть это местечко, — добавляет второй.

— Там всегда возле него драки и прочая ерунда происходит, — отмечает третий.

Охранник бьет..

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