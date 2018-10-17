Погода на день в Новосибирске: 17 октября будет плюс 7 градусов

17 Окт. 04:46 2018-10-17T04:46:14+03:00

В городе сегодня днем осадков не ожидается. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе днем осадков не ожидается, ночью может пойти дождь с мокрым снегом.

— В среду, 17 октября в Новосибирске будет переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем осадков не ожидается. Днем будет тепло до плюс 5-7 градусов, к ночи станет прохладнее: температура опустится до минус 1- плюс 1 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.- Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие, ночью по востоку умеренные осадки: дождь и мокрый снег, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 4-9 градусов, ночная — 0- минус 5 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают похожую погоду: днем облачно с прояснениями, температура днем составит плюс 8 градусов, к ночи опустится до 0 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, ожидаются осадки: дождь и мокрый снег.