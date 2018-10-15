Авиакомпания S7 купила новый боинг для полетов из Новосибирска: в нем можно заряжать гаджеты и смотреть фильмы на спинках кресел

15 Окт. 11:31 2018-10-15T11:43:42+03:00

Авиакомпания S7 купила новый боинг 737 MAX, который будет летать из Новосибирска. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первый в России Boeing 737 MAX оказался в парке авиакомпании S7 Airlines

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Первый в России лайнер нового поколения Boeing 737 MAX купила авиакомпания S7. Самолет будет базироваться в Новосибирске, и летать рейсами в Москву и Читу.

— Боинг 737-8 MAX поступил в парк авиакомпании «Глобус», которая выполняет полеты под брендом S7 Airlines, напрямую с завода производителя в Сиэтле на условиях аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation. Новый боинг начнет выполнять полеты уже на этой неделе из Новосибирска в Москву и Читу, — рассказали в пресс-службе группы компаний S7.

Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров: 8 человек в бизнес-классе и 168 — в экономе. Современные кресла оборудованы специальными держателями для мобильных устройств, а на спинках кресел на уровне глаз расположены подставки под планшет или смартфон. Помимо этого, кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета.

Также в боинге имеются увеличенные вместительные багажные полки, которые позволяют пассажирам разместить ручную кладь над своим креслом.

— В парке авиакомпании уже 21 самолет Boeing 737 Next Generation. Новый Boeing 737 MAX отличается еще большим комфортом, сниженным уровнем шума и экологичностью, − добавил генеральный директор авиакомпании «Глобус» Вадим Клебанов.

В компании отметили, что это пока первый из одиннадцати самолетов этого типа, которые заказала группа компаний S7. Поставки боингов рассчитаны до 2020 года.