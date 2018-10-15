Смерть на «зебре»: мужчина погиб под колесами эвакуатора
Смертельная авария случилась вечером в воскресенье, 14 октября
Эвакуатор насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Около 8 часов вечера вчера, 14 октября на перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Кропоткина произошло ДТП. Водитель эвакуатора сбил пешехода на «зебре».
— Водитель 1984 года рождения за рулем эвакуатора, ехал по улице Ипподромская в сторону Писарева, и поворачивал на улицу Кропоткина. Напротив дома №44 по улице Ипподромская он сбил пешехода, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
В ведомстве отметили, что мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.
— В результате наезда мужчина 1962 года рождения погиб на месте, — добавили в Госавтоинспекции.